-TAPUDA MESAJ DÖNEMİ BAŞLIYOR GAZİANTEP (A.A) - 30.01.2011 - Gaziantep'te yeni başlayan bir uygulamayla tapu işlemleri için kuruma gelen vatandaşlara, başvuru belgelerini verdikten sonra imza için ''cep telefonu mesajıyla'' randevu verilecek. Gaziantep Tapu Kadastro Bölge Müdürü Kemal Taşdemir, yaptığı açıklamada, sorumlulukları altında bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerindeki Tapu ve Kadastro il müdürlüklerinde başlatmak istedikleri cep telefonu mesajı ile randevu verilmesiyle ilgili çalışmayı büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti. Kahramanmaraş ve Kilis tapu sicil müdürlüklerinde, sistemi devreye soktuklarını ifade eden Taşdemir, ancak Gaziantep'teki alt yapı çalışmalarının tamamlanamaması yüzünden sistemin Şubat ayı sonunda hizmete sokmayı planladıklarını söyledi. Sistemin çalışmasıyla ilgili bilgi veren Taşdemir, şöyle konuştu: ''Tapu işlemleri için kuruma gelen vatandaşların, müracaatları alınacak. Eğer beyanları doğru, verdikleri belgelerde bir eksik ve yanlışlık yoksa ilgili memur başvuru sahibini gönderecek. Görevli memurlar, işlemi tamamladıktan sonra, tarafların cep telefonlarına mesaj göndererek verilen randevu saatinde kurumda hazır olmaları istenecek. Sabah saat 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak bu işlemler için vatandaşlar kendilerinden istenen evrakları eksiksiz temin etmeleri şart olacak.'' Şu anda tapu işlemlerinin 1-2 saat gibi sürede yapıldığına dikkati çeken Taşdemir, bu sistemle artık vatandaşların kurum önünde saatlerce gelip beklemelerine gerek kalmayacağını, her insanın zamanın kıymetli olduğunu, bu zamanı boşa harcamamaları için ise böyle bir sistemi geliştirdiklerini kaydetti. Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz bu sistemi Kahramanmaraş ve Kilis Tapu ve Kadastro il müdürlüklerinde yürürlüğe soktuk. Söz konusu illerdeki vatandaşlarımız Gaziantep'teki vatandaşlara göre daha şanslı. Çünkü Gaziantep'teki alt yapı çalışmalarını teknik nedenlerden dolayı tamamlayamadığımız için randevulu sistemi başlatamadık. Ankara'dan gelen teknik bir ekip, çalışmaları Şubat ayı sonuna kadar tamamlayarak sistemin hizmete girmesini sağlayacak. Yeni hizmete sokacağımız ''cep telefonuyla randevulu mesaj'' sistemiyle tapu işlemlerindeki süre 20 dakikaya inmiş olacak.'' -HİZMET KALİTE MASASI- Tapu işlemleri için kuruma gelen vatandaşların, verilen hizmetten memnun olup olmadıklarının belirlenmesi için ''Hizmet Kalite Masası'' kurduklarını vurgulayan Taşdemir, ''Kuruma gelen vatandaşlar, bizden en iyi ve kaliteli hizmeti aldıklarına inanıyoruz. Ancak, verilen bu hizmetten vatandaşların ne kadar memnun olup olmadıkları bizim için çok önemli. Yeni hizmete soktuğumuz kalite hizmet masası görevlileri, bizden günlük hizmet alan vatandaşları telefonla tek tek arayarak, verilen hizmetin kalitesinden memnun olup olmadıkları ve varsa şikayetleri alınarak müşteri memnuniyetine önem verilecek'' diye konuştu. Kendilerine her başvuran vatandaşı müşteri olarak gördüklerini ifade eden Taşdemir, müşteri memnuniyeti için her türlü yatırımı ve personelin eğitimini yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Hizmet Kalite Masası görevlileri tarafından aranan bin kişiden yüzde 98'nin verilen hizmetten memnun olduklarını dile getiren Taşdemir, ''Görevlilerimizin aradığı bin kişiden 980'ni hizmetlerimizden memnun olduklarını dile getirmesi bizim için çok önemli, ancak hedefimiz yüzde 100 bir memnuniyet sağlamaktır'' dedi.