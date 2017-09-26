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Ekonomi

Tapu ve kadastroda web-tapu sistemi hayata geçti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden web- tapu sistemiyle yönetebileceğini söyledi

26 Eylül 2017 13:12

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden web- tapu sistemiyle yönetebileceğini söyledi.
Sistemlerinde yapılan değişiklikle ilgili konuşan Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını,  müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdi. Büyükboyacı, \"E-devlet doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada sisteme girenler taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek. Tapu sahibi devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek\" ifadelerini kullandı. Büyükboyacı şöyle konuştu:
\"Vatandaşlarımız https://portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız web-tapu uygulamasında bulunan tapu bilgisi al seçeneği ile taşınmazlarına ait takyidatlı tapu bilgilerini görüntüleyebilecekler, yetki ver seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler, başvuru yap seçeneği ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecekler. SMS ile bildirilen tapu harcı ve döner sermaye ücretini online olarak yatırarak Tapu Müdürlüğü tarafından imza için SMS ile bildirilecek randevu saatinde Tapu Müdürlüğü\'ne giderek işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Beyan tesis et seçeneği ile de dolandırıcılara ve sahteciliğe karşı Tapu Müdürlüğü\'ne gitmeden sistem üzerinden taşınmazları üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması için beyan verebileceklerdir.\"

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