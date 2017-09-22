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Tapu memurunun dikkati dolandırıcıları yakalattı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kiracı olduğu evi arkadaşıyla birlikte sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalışan 2 kişi, tapu memurunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

22 Eylül 2017 17:53

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, kiracı olduğu evi arkadaşıyla birlikte sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalışan 2 kişi, tapu memurunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
M.S. ve K.Y, Abdurrahman Gazi Mahallesi\'ndeki bir dairenin satışını yapmak için merkez Palandöken İlçesi\'ndeki Tapu Müdürlüğü\'ne gitti. Tapu işlemini yapan memur bu kişilerle ev sahibinin imzasının aynı olmadığını fark edince, tapu devrini yarım saat sonra yapacağını söyleyerek zanlıları gönderdi ve polisi arayarak durumu bildirdi.
Palandöken Tapu Müdürlüğüne gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, sahte kimlik kullanarak 150 bin lira değerindeki evi 85 bin liraya satmaya çalışan M.S. ve K.Y\'yi suçüstü yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ilk sorgusunda K.Y\'nin satmaya çalıştıkları dairede kiracı olarak oturduğu anlaşıldı. Yakanan diğer şüpheli M.S.\'nin ise bir ay önce kiraladığı otomobili, hazırladığı sahte evrakla Erzincan\'da satmaktan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerindeki 85 bin lira, yapılan incelemenin ardından evi almak için tapu müdürlüğünde bulunan kişiye teslim edildi. Yakalan şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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