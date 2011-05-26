-TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Tapu işlemlerinin, taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde yapılması zorunluluğu, Ağustos ayı başı itibariyle kalkıyor. Vatandaşlar, tapu işlemlerini, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) bağlı herhangi bir tapu müdürlüğünde yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, uygulamanın TAKBİS'e dahil tapu müdürlüklerince yürütülebileceğini belirterek, ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını öngören sistemin kapsamında şu anda 543 tapu müdürlüğünün bulunduğunu söyledi. Geri kalan 414 tapu müdürlüğünün yıl sonuna kadar sisteme dahil edileceğini ifade eden Kanal, ''Sayı çok gibi görünüyor ancak bunlar küçük müdürlükler. TAKBİS'e geçen 543 tapu müdürlüğümüz, mülkiyet verisinin yüzde 80'nine sahip. Biz önceliği işlemlerin yoğun olduğu bu müdürlüklere verdik. O nedenle proje büyük ölçüde tamamlanmış durumda'' dedi. Kanal, tapu müdürlükleri sisteme dahil oldukça, uygulamanın da içine girmiş olacağına altını çizdi. Gökhan Kanal, tapu işleminde alım-satım gibi birden fazla kimsenin irade beyanında bulunması gereken durumlarda, tarafların işlemin yapıldığı tapu müdürlüğünde birlikte hazır bulunması gerektiğine de dikkati çekti. -TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU ÜLKELERDEN BAŞLANACAK- Kanal, ayrıca Ağustos başı itibariyle, bazı ülkelerdeki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebileceklerini söyledi. Öncelikle Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Hollanda gibi bazı ülkelerin belirleneceğini ifade eden Kanal, çalışmaya bu ülkelerden başlanacağını, daha sonra uygulamanın sürece ve talebe göre yaygınlaştırılacağını anlattı. Kanal, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinde birer tapu personelinin görevlendireceklerini ifade ederek, atamanın kurum içinden gerçekleştirileceğini, yeni personel alımına gitmeyeceklerini kaydetti. Kanal, ''mevzuatı bilgisi, yabancı dil hakimiyeti, temsil kabiliyeti'' gibi bazı kıstaslar belirleyeceklerini ve atamaları, bu esaslara göre yapacaklarını söyledi. -ALTYAPI HAZIRLANIYOR- Kanal, söz konusu uygulamalara ilişkin yasal düzenlemenin teşkilat kanununda yapıldığını, yönetmeliğin de Ağustos başında yürürlüğe girmek üzere yayımlandığını anımsatarak, altyapı hazırlığında olduklarını bildirdi. Genel Müdürlük olarak gerekli teknik önlemlerin alındığını, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Kanal, işlemler için bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesinde TAKBİS veri tabanının kullanılacağını, böylece bilgi sistemleri ve teknolojisinin, tapu hizmeti sunumuna yansıtılacağını ifade etti.