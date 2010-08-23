-TANZANYA'NIN MODELİ TÜRKİYE DARÜSSELAM/İZMİR (A.A) - 23.08.2010 - Afrika'da barışın egemen olduğu ender ülkelerin başında gelen, doğalgaz ve petrolün yanı sıra değerli maden yataklarına sahip Tanzanya, ilişkilerini sürekli geliştirdiği Türkiye'yi kendisine model almak, ekonomik açıdan gelişip Afrika'nın yıldızı olmak istiyor. Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Sander Gürbüz, iki ülke arasında son dönemdeki ilişkilerin, Türkiye'nin Darüsselam'a başlattığı direkt uçuşla daha da geliştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu ülkeyi ziyaretinin Tanzanya açısından büyük önem taşıdığını belirten Gürbüz, Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Mrisho Kikwete'nin de Türkiye'ye gelmesi ve iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılmasının ilişkileri daha da iyi noktaya getirdiğini anlattı. Gürbüz, Türkiye'nin Tanzanya için büyük önem taşıdığını, Kikwete'nin kendisi ile yaptığı görüşmede Türkiye'yi çok beğendiğini söylediğini kaydederek, ''Tanzanya, Türkiye'ye büyük önem veriyor ve model olarak görüyor''dedi. -TANZANYA- Nüfusu 40 milyonun üzerinde olan Tanzanya, zengin doğal kaynaklara sahip. Ülkede petrol ve doğalgazın yanı sıra altın, nikel, demir, kömür, tanzanit madenleri bulunmasına rağmen halk, adeta ''varlık içinde yokluk''çekiyor. Madenleri, yerli halkın Mzungu (Beyaz Adam) dediği İngiliz, Kanadalı ve Alman şirketler işletiyor. -SAFARİ ALANLARI, KLİMANJARO DAĞI VE HİNT OKYANUSU- Tanzanya'da 25 kabile var ve bunlardan en bilineni Masailer. Yaygın olarak Swahili dili konuşuluyor. Afrika kıtasının 5 bin 895 metreyle en yüksek dağı olan Klimanjaro, dünyanın hemen her yerinden gelen dağcıları konuk ediyor. Safari tutkunları da Serengeti, Mikumi ve benzeri park alanlarında vahşi hayatı yerinde görme imkanı buluyor. Ülkenin Hint Okyanusu'na kıyısı olan bölgeler ve Zanzibar adasındaki lüks oteller zengin turistlerin akınına uğruyor. Tanzanya, ince kumu, tropikal meyveleri, dalış turizmi ve okyanusta gün içerisinde yüzlerce metreyi bulan gel gitleri ile ilgi çekiyor.