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Sağlık

Tanzanya Çin’den süt ve süt ürünleri ithalatını durdurdu

Tanzanya Gıda ve İlaç Kurumu, yaptığı açıklamada, Çin sütü ve Çin sütü içeren ürünlerin ithali ve dağıtımına izin verme işlemlerini der

23 Eylül 2008 03:00

Tanzanya Gıda ve İlaç Kurumu, yaptığı açıklamada, Çin sütü ve Çin sütü içeren ürünlerin ithali ve dağıtımına izin verme işlemlerini derhal durdurduğunu belirtti.

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Bu çerçevede, kurumun Çin'den gelen 34 ton süt tozuna da el koyduğu, daha önce ithal edilen Çin süt ürünlerini elinde bulunduranların da stoklarını kuruma bildirmelerini istediği belirtildi.

Çin'deki melamin içeren mamalardan yiyen 4 çocuk ölmüş, on binlerce çocuk hastalanmıştı.

Bunun üzerine Afrika ve Asya'daki ondan fazla ülke Çin süt ürünleri ithalini durdurmuştu.

Hong Kong

Bu arada, Hong Kong'daki Four Seas şirketinin ürettigi çilek aromalı keklerde sanayi tipi kimyasal melamin bulunduğu açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Çin'de üretilmiş White Rabbit şekerlerinde de melamin bulunduğu belirtildi.

(AA)

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