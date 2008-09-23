Tanzanya Çin’den süt ve süt ürünleri ithalatını durdurdu

Öldüren mama tehdidi Asya'ya yayılıyor



Çin'deki mama skandalı büyüyor



Bu çerçevede, kurumun Çin'den gelen 34 ton süt tozuna da el koyduğu, daha önce ithal edilen Çin süt ürünlerini elinde bulunduranların da stoklarını kuruma bildirmelerini istediği belirtildi.Çin'deki melamin içeren mamalardan yiyen 4 çocuk ölmüş, on binlerce çocuk hastalanmıştı.Bunun üzerine Afrika ve Asya'daki ondan fazla ülke Çin süt ürünleri ithalini durdurmuştu.Bu arada, Hong Kong'daki Four Seas şirketinin ürettigi çilek aromalı keklerde sanayi tipi kimyasal melamin bulunduğu açıklandı.Hükümetten yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Çin'de üretilmiş White Rabbit şekerlerinde de melamin bulunduğu belirtildi.