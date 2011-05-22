-TANYEVİC'İN NÜFUS CÜZDANI ERDOĞAN'DAN GEBZE (A.A) - 22.05.2011 - Sibel Ertürk Kurtoğlu-Çiğdem Pala - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Basketbol Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'e Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanını verdi. Gebze Stadı'nda düzenlenen AK Parti 10. Geleneksel Gençlik Şöleni'ne katılan Erdoğan, burada daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay'ı kabul etti. Basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde, Türk vatandaşı olan Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'e Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı'nı veren Erdoğan, Türk basketboluna katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başbakan Erdoğan'ın, yapabilecekleri başka bir şey olup olmadığını sorduğu Tanjevic ise ''Her şeyi yaptınız, çok teşekkür ederim'' diye karşılık verdi.