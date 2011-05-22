T24 LogoT24 Logo
Politika

TANYEVİC'İN NÜFUS CÜZDANI ERDOĞAN'DAN GEBZE (A.A)

22 Mayıs 2011 21:00

-TANYEVİC'İN NÜFUS CÜZDANI ERDOĞAN'DAN GEBZE (A.A) - 22.05.2011 - Sibel Ertürk Kurtoğlu-Çiğdem Pala - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Basketbol Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'e Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanını verdi.  Gebze Stadı'nda düzenlenen AK Parti 10. Geleneksel Gençlik Şöleni'ne katılan Erdoğan, burada daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay'ı kabul etti.  Basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.  Kabulde, Türk vatandaşı olan Basketbol A Milli Takımı eski başantrenörü ve Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'e Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı'nı veren Erdoğan, Türk basketboluna katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.  Başbakan Erdoğan'ın, yapabilecekleri başka bir şey olup olmadığını sorduğu Tanjevic ise ''Her şeyi yaptınız, çok teşekkür ederim'' diye karşılık verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24