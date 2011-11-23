Tantavi'din sözleri muhalefeti tatmin etmedi

T24- Mısır’da askeri yönetim, iktidarı 2012 yılı haziran ayına kadar sivillere devredeceği sözünü verdi. Ancak bunu yeterli görmeyen muhalefet, başkent Kahire’de gösterileri sürdürüyor.

Mısır Yüksek Askerî Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin sivil yönetime daha erken geçileceğini açıklaması muhalefeti tatmin etmedi.



Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine dün televizyondan halka seslenen Tantavi, 2012 yılı haziran ayı sonuna kadar devlet başkanlığı seçimleri yapılacağını ve bu seçimlerle birlikte iktidarın devredileceğini söyledi. Daha önce açıklanan plan uyarınca seçimlerin 2012 yılı sonunda ya da 2013 yılı başında yapılması öngörüyordu.



Mısır Yüksek Askerî Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin TantaviAncak Tantavi'nin sivil yönetime geçişi 6 ay öne alması, muhalefet tarafından yeterli bulunmadı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Mareşal Tantavi'nin iktidarı bırakması ve derhal sivil yönetime geçilmesi çağrılarını yineledi.



76 yaşındaki Tantavi, şubat ayında devrilen Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e yakın bir isim olarak görülüyor. Tantavi, Mübarek döneminde uzun süre savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

On binler Tahrir Meydanı'nda

Askerî yönetim gitmeden Tahrir'den ayrılmayacaklarını belirten muhalifler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar geçen cuma gününden beri aralıksız devam ediyor. İskenderiye ve çeşitli kentlerde devam eden olaylarda en az 37 kişi yaşamını yitirdi.



Yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre Tahrir'deki hareketin liderleri, Yüksek Askerî Konsey istifa edene kadar "Tahrir Meydanı'ndan çekilmek gibi bir hata yapmayacaklarını" ifade etti.

El Ghad (Yarın) Partisi Lideri Eymen El Nur da askerî konseyin kararlarının, protestoları sona erdirmeyeceğini söyledi.

Mısır'da çoğunluğunu sol, liberal ve laik partilerin oluşturduğu gruplar, ülkede iktidarda olan Yüksek Askerî Konsey'in görevini bir an önce sivillere devretmesini istiyor. Gruplar, yapılacak yeni anayasada askerin meşru koruyucu olarak gösterilmesine karşı çıkarak ülke genelinde gösterilere başlamıştı.

Ulusal birlik hükümeti kurulacak

Son gelişmelerin ardından İsam Şeref hükümetinin istifasını sunduğu Mısır'da gözler kurulacak yeni ulusal geçiş hükümetinde.



Mısır Yüksek Askerî Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, hükümetin istifasının kabul edildiğini, yeni bir ulusal geçiş hükümeti kuruluncaya kadar İsam Şeref kabinesinin görevde kalacağını açıkladı. Tantavi askerî konsey olarak yeni kurulacak olan ulusal geçiş hükümetinden desteklerini esirgemeyeceklerini vurguladı.



Mareşal Tantavi, Mısır'ın ilk özgür meclis seçimlerinin planlandığı gibi 28 Kasım tarihinde yapılacağı güvencesini de verdi.