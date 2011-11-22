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Dünya

Tantavi Tahrir'i ikna edemedi!

Mısır'da hafta sonunda başlayan protestoların hedefindeki askeri konseyin başı Hüseyin Tantavi, halka seslendi

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Mısır'da hafta sonunda başlayan protestoların hedefindeki askeri konseyin başı Hüseyin Tantavi, halka seslendi ancak konuşması Tahrir Meydanı'ndakiler tarafından ciddiye alınmadı. 

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Tahrir Meydanı eski günlerine döndü!

Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi (sağda) kalıcı olmadıklarını söyledi ama Tahrir açıklamaları tatmin edici bulmadı. 

Tahrir'i ikna edemedi

Mısır'da cumartesi günü başlayan şiddet olaylarının ardından bugün Mısır devlet televizyonundan halka hitap eden iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, iktidarda kalma niyetlerinin hiçbir zaman olmadığını söyledi.

Halkın hemen istemesi halinde ordunun kışlalarına geri dönebileceğini belirten Tantavi, bu konuda yapılacak halk oylamasına açık olduklarını ve bu anlamda bir tereddütlerinin bulunmadığını kaydetti.

25 Ocak'tan itibaren halkın talebi olan demokrasiden geri dönüşün olmayacağının altını çizen Tantavi, silahlı kuvvetlerin hiçbir zaman meşru otorite olamayacağını görüşünü yineledi.

Ülkede meydana gelen şiddet olaylarından özellikle de Tahrir'deki çatışmalardan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Mareşal Tantavi, silahlı kuvvetlerin göstericilere hiçbir şekilde ateş açmadığını ifade etti.

Kendilerine yönelik 'İhanet' suçlamasını asla kabul etmediklerini belirten Yüksek Askeri Konsey Başkanı Tantavi, son günlerde yaşanan karışıklıklardan dolayı birçok yatırımın Mısır'dan kaçtığına dikkat çekti.

25 Ocak halk ayaklanmasının ardından tek hedeflerinin sokaklara güvenliği getirmek olduğunu anlatan Tantavi, askeri mahkemelerde sivillerin yargılanma işlemine son verdiklerini defalarca açıkladıklarını vurguladı.

Tantavi halka hitaben yaptığı konuşmada, ülke yönetmenin zannedildiği kadar kolay olmadığını savunarak, ''Grevlerin artması ve üretim azalmasıyla birlikte görevimizin daha zor hale gelmesine rağmen, niyetimizden kuşku duyanlara karşı tepki göstermeden, sıkılmadan ülkeyi şu kritik dönemden çıkarmaya çalıştık'' diye konuştu.


Muhalefet tatmin olmadı

Tantavi'nin açıklamaları, Tahrir Meydanı'nda bekleyen on binlerce muhalif tarafından ciddi bulunmadı.

Askeri yönetim gitmeden Tahrir'den ayrılmayacaklarını belirten muhalifler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da geçen cuma gününden beri aralıksız devam ediyor.

Yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre Tahrir'deki hareketin liderleri, Yüksek Askeri Konsey istifa edene kadar Tahrir Meydanı'ndan çekilmek gibi bir hata yapmayacaklarını ifade etti.

El Ghad (Yarın) Partisi Lideri Eymen El Nur da askeri konseyin kararlarının protestoları sona erdirmeyeceğini öne sürdü.

Mısır'da çoğunluğunu sol, liberal ve laik partilerin oluşturduğu gruplar, ülkede iktidarda olan Yüksek Askeri Konsey'in görevini bir an önce sivillere devretmesini istiyordu. Gruplar, yapılacak yeni anayasada askerin meşru koruyucu olarak gösterilmesine karşı çıkarak ülke genelinde gösterilere başlamıştı.

Mısır'da güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmaların Kahire, İskenderiye, Süveyş ve İsmailiye'de yoğunlaşarak devam ettiği bildiriliyor. 

Bu arada Tantavi, dün istifa dilekçesi sunan İsam Şeref kabinesinin, istifasının kabul edildiğini, yeni bir ulusla geçiş hükümeti kuruluncaya kadar İsam Şeref hükümetinin görevde kalacağını da açıkladı.

Tantavi askeri konsey olarak yeni kurulacak ola ulusal geçiş hükümetinden desteklerini esirgemeyeceklerini vurguladı.

Mısır meclis seçimlerinin planlandığı gibi 28 Kasım tarihinde yapılacağını bildiren Tantavi, muhalefetin bir an önce belirlenmesini istediği cumhurbaşkanlığı seçimleri için de tarih verdi. Tantavi, haziran ayından önce Mısır cumhurbaşkanının seçileceğini kaydetti.



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