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Dünya

TANTAVİ: İNTİHARIN İSLAMDA YERİ YOKTUR KAHİRE (A.A)

19 Ocak 2011 10:31

-TANTAVİ: İNTİHARIN İSLAMDA YERİ YOKTUR KAHİRE (A.A)- 19.01.2011 - İslam dünyasının en prestijli dini kurumlarından birisi olan El Ezher'in sözcüsü Muhammed Rıfa El Tantavi, son günlerde Mısır'da kendini yakanların durumları konusunda yorum yapmamakla birlikte, her ne sebepten olursa olsun intiharın İslam dininde yeri olmadığını söyledi.  Mısır'dan yayın yapan resmi Nil televizyonun, Mısır devlet ajansı MENA'ya dayandırdığı haberine göre, Tantavi, İslam kanunlarının intiharı yasakladığını belirterek, din hukukunun, öfke, stres ve protesto amaçlı olarak ruhun bedenden ayrılmasına yönelik eylemi asla kabul etmediğini ifade etti. Sözcü Tantavi, kendini yakan kişilerin, zihinsel ve ruhsal durumlarının, onları bu eylemi yapmaya sevketmiş olabileceğini anlatarak, "Onların durumları konusunda yorum yapamam. Ölen kişilerin ardından sadece dua edilebilir. İslam dini intiharı açık bir şekilde yasaklamıştır" dedi. 

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