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Dünya

Tantavi: "İktidarda kalma niyetimiz hiçbir zaman olmadı" KAHİRE (A.A)

23 Kasım 2011 00:44

-Tantavi: "İktidarda kalma niyetimiz hiçbir zaman olmadı" KAHİRE (A.A) - 22.11.2011 - Mısır'da cumartesi günü başlayan şiddet olaylarının ardından bugün Mısır devlet televizyonundan halka hitap eden iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, iktidarda kalma niyetlerinin hiç bir zaman olmadığını söyledi.  Halkın hemen istemesi halinde ordunun kışlalarına geri dönebileceğini belirten Tantavi, bu konuda yapılacak halk oylamasına açık olduklarını ve bu anlamda bir tereddütlerinin bulunmadığını kaydetti. 25 Ocak'tan itibaren halkın talebi olan demokrasiden geri dönüşün olmayacağının altını çizen Tantavi, silahlı kuvvetlerin hiçbir zaman meşru otorite olamayacağı görüşünü yineledi.   Ülkede meydana gelen şiddet olaylarından özellikle de Tahrir'deki çatışmalardan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Mareşal Tantavi, silahlı kuvvetlerin göstericilere hiçbir şekilde ateş açmadığını ifade etti.  Kendilerine yönelik ''İhanet'' suçlamasını asla kabul etmediklerini belirten Tantavi, son günlerde yaşanan karışıklıklardan dolayı birçok yatırımın Mısır'dan kaçtığına dikkati çekti.  Tantavi, 25 Ocak halk ayaklanmasının ardından tek hedeflerinin sokaklara güvenliği getirmek olduğunu, askeri mahkemelerde sivillerin yargılanma işlemine son verdiklerini defalarca açıkladıklarını vurguladı.  Tantavi halka hitaben yaptığı konuşmada, ülke yönetmenin zannedildiği kadar kolay olmadığını savunarak, ''Grevlerin artması ve üretim azalmasıyla birlikte görevimizin daha zor hale gelmesine rağmen, niyetimizden kuşku duyanlara karşı tepki göstermeden, sıkılmadan ülkeyi şu kritik dönemden çıkarmaya çalıştık'' diye konuştu. Tantavi, dün istifa dilekçesi sunan İsam Şeref kabinesinin, istifasının kabul edildiğini, yeni bir ulusla geçiş hükümeti kuruluncaya kadar İsam Şeref hükümetinin görevde kalacağını açıkladı.  Tantavi askeri konsey olarak yeni kurulacak ola ulusal geçiş hükümetinden desteklerini esirgemeyeceklerini vurguladı.  -Muhalefet tatmin olmadı  Tantavi'nin, sivil yönetime hızlı geçileceği yönündeki vaadi muhalefeti tatmin etmedi. Tantavi'nin açıklamaları, Tahrir Meydanı'nda bekleyen on binlerce muhalif tarafından ciddi bulunmadı.  Askeri yönetim gitmeden Tahrir'den ayrılmayacaklarını belirten muhalifler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da geçen cuma gününden beri aralıksız devam ediyor.  Mısır'da güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmaların Kahire, İskenderiye, Süveyş ve İsmailiye'de yoğunlaşarak devam ettiği bildiriliyor. 

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