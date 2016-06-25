Tansu Çiller'den cemaat iddiasına tepki: Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın

MHP’nin genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Meral Akşener, MHP yönetimi tarafından genel başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile hazırlanan ‘Oyun Bozulacak Neden’ başlıklı bir kitapta yer alan 'paralel yapı' iddialarını yalanladı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, kitaptaki DYP’ye, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in genel başkan olduğu dönemde Fethullah Gülen’in tavsiyesiyle girdiği iddiasına şu yanıtı verdi:

“Bunun olması mümkün değil. Ben direkt milletvekili adayı olmadım. 1994’te DYP’den büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı olduğumu unutmuşlar. O dönemKocaeli’de iki kez yılın en etkili kadını seçildim. Üniversitede hocaydım ve KadınAraştırmaları Merkezi’nde parti ayrımı yapmaksızın siyasi partilerin il kadın kollarına siyaset, iletişim, diksiyon gibi dersler veriyorduk. Sayın Çiller bir Malatya seyahati sırasında bazı büyükşehirlerde kadın aday göstereceklerini açıkladı. Bizim derslere katılan DYP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Özgün’e gazeteciler ‘Sizin kadın adayınız var mı’ diye sordu. O da benim ismimi verdi. Beni büyükşehir belediye başkanlığı için aday olarak ilan etti. Ancak sonra aday adayı olarak kaldım. O tarihlerde Nurettin Veren diye birini tanımıyordum. İlk kez 1995’te Bosna seyahatinde gördüm. Ertuğrul Özkök, Fehmi Koru gibi gazeteciler de vardı.“

"Gizli saklı değil, aleni yaptık"

Akşener, diğer genel başkan adayları Sinan Oğan ile Koray Aydın’ın ‘tek başına hareket ediyor’ eleştirisine de “Büyük nezaket ve centilmenlik içinde hareket ettim. Tek metin, müşterek imza toplama ve ortak teslim ilkesine bağlı kaldım. 13 maddelik tüzük değişikliği ise ‘tedbirli ihraç’ ve ‘üyelikleri düşürme’ iddialarına karşı tedbir amaçlıydı ve delegeleri korumak içindi. Gizli saklı değil, aleni yaptık. Çalışan avukatlar arasında Ümit Bey’in ve Sinan Bey’in arkadaşları da vardı. Delegeleri kendim için değil, kurultayı yapabilmek için aramıştım. Kendim için çalışmaya şimdi başladım.”

Çiller: Referans almadım

Akşener’in, DYP’ye, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in genel başkan olduğu dönemde Fethullah Gülen’in tavsiyesiyle girdiği iddiası, Tansu Çiller’in de tepkisine neden oldu. Çiller, her konuda “Benim ismimin geçtiği birşeyi benim ağzımdan duymadıysanız inanmayın” yaklaşımında olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Ben bu konuda birşey söylemiş miyim? Hayır. Meral Hanım, bizden sonra farklı partilerde uzun zaman siyaset yaptı. O zamanları ben bilmem. Ancak, bizim dönemimizle ilgili konuşabilirim. Ben hiçkimse ile ilgili bir referans almadım. Hele bakanlık meselesi hiç öyle işlemez. Kimseyle temas kurulmaz, kurdurtmadım zaten. Adımın başka partilerin iç meselelerine karıştırılmasını doğru bulmuyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın.”

Bahçeli’nin talimatı ile yazılan ‘Oyun Bozulacak Neden’ başlıklı kitapta Akşener’i DYP’ye Gülen’in önerdiği iddia edilmiş, gazeteci Nurettin Veren’in Akşener için aracı ve ricacı olduğu öne sürülmüştü.

Ümit Özdağ: O kitap zayıf

MHP Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Ümit Özdağ, MHP Genel Merkezi’nin hazırladığı “Oyun Bozulacak Neden?” kitabına, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genel merkezin yayınlamış olduğu kitaptaki iddianın ne kadar zayıf, her türlü temelden yoksun ve doğru olmayan bir iddia olduğunu anlayacaktır” tepkisini gösterdi. Özdağ, şunları söyledi:

“Genel merkez için bütün bunlardan ilelebet kurtulmanın yolu, kongre delegelerinden kaçmamak ve ülkücü iradeden korkmamaktır. Bunları kitaplarla yazıp, sağa sola yollayacaklarına, kongreyi düzenlesinler ve bunu kongre delegelerine anlatsınlar. Demek ki kongre delegelerinin kendilerini ciddiye almayacaklarını biliyorlar ki, onların aklına güvenmiyorlar ve kongreden kaçıyorlar. Ancak mahkeme zoruyla, kongre yaptırabildik genel merkeze. Biz genel merkeze karşı sürekli hassas ve terbiyeli bir dil kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz.”