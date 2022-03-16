"Tansu Çiller, Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Cumhur İttifakı’na destek verecek"

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurmayacağını, Bizim Parti’nin isminin ‘Büyük Türkiye Partisi’ olarak değiştirileceğini yazdı.

Orakoğlu yazısında, "Çiller yeni bir parti kurmayacak, 2020 yılında kurulan Bizim Parti’nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Demirel’in 12 Eylül sonrası kurdurduğu, darbecilerce yasaklanan ‘Büyük Türkiye Partisi’ ismi üzerinde karar kılınmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacak. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek. Şu anda eski DYP’li isimlerle veya başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller’in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor. Olağanüstü kurultayla genel başkan olmayı hedefleyen Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktarıldı. YRP ile kurulması düşünülen ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verileceği öne sürüldü. Çiller önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı’na karşı Fatih Erbakan’ın Genel Başkan olduğu Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak ANADOLU İTTİFAKI olarak Cumhur İttifakı’na destek verecek. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.