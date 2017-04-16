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Tansu Çiller: Milletin kararına saygı duyacağız, hayırlı olsun her şey

Meral Akşener, Çiller'in 'evet' oyu kullanacağını ileri sürmüştü

16 Nisan 2017 18:12

Eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylaması kapsamında oylarını kullandı.

Oyunu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Yeniköy İlkokulu'nda kullanan Tansu Çiller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Evet, bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. O durumdayız. İnşallah hayırlı olsun her şey" ifadesini kullandı. 

Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde birlikte çalıştığı Tansu Çiller'in "evet" oyu kullanacağını ileri sürmüştü. 

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