Tansu Çiller Kartalkaya’da yolda kaldı

T24 - Tatil için eşi Özer Çiller ile Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya’ya gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller’in bulunduğu minibüs, yoldan çıkarak kara saplandı. Tansu Çiller ve eşi, arazi aracıyla Kartalkaya’ya ulaşabildi.



Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ile tatil için Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya’ya geldi. İstanbul'dan gelen Tansu Çiller'in içinde bulunduğu 34 DP 6014 plakalı Mercedes Vito marka minibüs, Kartalkaya’ya giden karla kaplı yolda kayarak kara saplandı. Minibüsün korumaların da yardımıyla kenara çekilmesinin ardından Çiller çifti, otele ait arazi aracına binerek Kartalkaya’ya doğru hareket etti. Kartalkaya’daki Golden Key Otel’e yerleşen Tansu Çiller ile eşinin 4 gün tatil yapacağı öğrenildi.