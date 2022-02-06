Tansu Çiller'in avukatından İyi Partili Aydın'a yeni parti yanıtı: Yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yok

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak avukatı açıklama yaptı.

Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı. (AA)

TIKLAYIN | İyi Partili Aydın: Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi



