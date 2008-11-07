Tansu Çiller geliyor: Ananıza güvenin!

Eski Başbakan Tansu Çiller yerel seçimlerden sonra DP'nin başına geçeceği sinyalini açıkça verdi: Siz bu ananıza güvenin. Kıratı yeniden şahlandıracağım



15- 16 Kasım'da yapılacak genel kurula hazırlanan DP'de, geçen hafta İzmir İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Süleyman Soylu, genel başkanlığa yeniden talip olduğunu açıkladı. Öte yandan DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın yakın çalışma arkadaşları Nevzat Ercan, Gültekin Uysal'ın kongrede adaylık için nabız yokladığı da belirtildi.



GİK içindeki bazı muhalifler ise Soylu'nun partiyi belli bir noktaya taşımadığını ileri sürerek 5 Kasım'daki GİK toplantısını protesto etti. DP en üst karar alma organı olan Genel İdare Kurulu'nun (GİK) üyesi Cevat Kırkpınar ve Recep Taşyanar, Soylu'yu eleştirerek, toplantıda muhaliflere söz hakkı vermediğini iddia etti. Kırkpınar, şunları söyledi:

“Daha önce toplantılara gittik de ne oldu? Türkiye'yi karış karış gezdik bir şey olmadı. Toplantıya katılsaydık bize söz hakkı verilmeyecekti. Bu nedenle de ortam gerilecekti.”



Kongrede henüz kimi destekleyeceklerine karar vermediklerini dile getiren Kırkpanır, muhalefet olarak ortak hareket edeceklerini söyledi. Ağar'ın 22 Temmuz seçimlerinden sonra genel başkanlık koltuğunu bırakması üzerine DP İl Başkanları'ndan oluşan komisyon Tansu Çiller'e giderek partinin başına geçmesini istemiş, Çiller ise bu teklifi “Daha erken” diyerek kabul etmemişti.



Bu dönemde yeniden partinin başına geçmesini isteyen muhalifler Çiller'e yine “Partinin başına geç” teklifini götürdü. Çiller'in DYP genel başkanlığı döneminde Merkez Karar Kurulu üyeliği de yapan DP GİK üyesi Cevat Kırkpınar, Çiller'le, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki çiftliğinde yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptığını söyledi.



Partinin kötü durumda olduğunu, Soylu ile bu işin yürümeyeceğini anlattığını dile getiren Kırkpınar, Çiller'in 2009'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden sonra partinin başına geçme konusunda umut verdiğini açıkladı. Kırkpınar, “Sayın Tansu Çiller'e ‘Sayın Başbakanım parti elden gidiyor’ dedim. Kendisi bana, ‘Sen merak etme Kırat'ı yeniden şahlandıracağım. Yerel seçimlerden sonra partimizin durumunu bir görelim. Eğer işler ters giderse, parti o zaman yerin dibine girse bile siz bu ananıza güvenin’ dedi. Bu sözler beni ve arkadaşlarımı rahatlattı” dedi. (DHA)

