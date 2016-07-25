Tansu Çiller: Bank Asya'nın açılışına cemaatin himmet paraları kayıt altına alınsın diye katıldım

Fethullah Gülen cemaatine yakın Bank Asya'nın 1996 yılındaki açılış törenine katılmasına ilişkin bir açıklama yapan eski Başbakan Tansu Çiller, "O dönemde himmet paralarının kayıt dışı olarak tutulduğuna dair istihbarati bilgiler ulaşmıştır. Bu paraların ülkemizin finans sistemine dahil edilerek, kayıt altına alınmasının gerekliliği dikkate alınarak, bunu sağlayacak bir adım olarak değerlendirilen Bank Asya'nın açılışına katılınmıştır" dedi.

DHA'nın haberine göre, 1993-1996 yılları arasında başbakanlık görevini yapan Tansu Çiller, yazılı açıklamasında kendisiyle ilgili medyada 'bazı spekülasyonlar' yapıldığını belirterek, "Son günlerde bazı basın organlarında, Başbakanlığım döneminde Gülen cemaatinin devlet içindeki paralel yapılanmasına göz yumulduğu anlamını taşıyan spekülatif ifade ve beyanlara yer verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çiller, açıklamasında şunları ifade etti:

"Başbakan olarak görev yaptığım dönemde devlet içinde paralel yapılanmaya hiç bir şekilde sıcak bakılmamıştır. Bu çerçevede, cemaate yakın bazı askeri öğrencilerin korunmasına yönelik olarak dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan istekte bulunduğum şeklindeki beyanların gerçekle ilgisi yoktur.

Ayrıca, Başbakanlığım sırasındaki Yüksek Askeri Şura toplantılarında alınan kararlara tarafımdan konulmuş herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Bu da ordumuz içinde paralel yapılanmaya karşı duruşumuzun somut bir kanıtıdır.

Bu arada, gündeme taşınan konulardan bir diğeri Bank Asya'nın açılışında hazır bulunmam konusudur. O dönemde himmet paralarının kayıt dışı olarak tutulduğuna dair istihbarati bilgiler ulaşmıştır. Bu paraların ülkemizin finans sistemine dahil edilerek, kayıt altına alınmasının gerekliliği dikkate alınarak, bunu sağlayacak bir adım olarak değerlendirilen Bank Asya'nın açılışına katılınmıştır.

Her vatandaşın din ve inanç hürriyeti ile kişisel özgürlüklerine saygılı; ama, devlet içinde paralel yapılanmaya kesinlikle karşı bir yönetim anlayışı ve inancı içinde olduğumuz hususunu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşır, saygılarımı sunarım."

Gülen grubuna yakın Bank Asya, 24 Ekim 1996 tarihinde Altunizade'deki Merkez Şubesi ile faaliyetlerine başlamıştı.

29 Mayıs 2015 tarihinde bankanın tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra da bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.