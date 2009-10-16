Tansiyon hastalarına kötü haber

Tansiyon hastalarına, ilaçlarını almaları için aile hekimliklerinin ve sağlık ocaklarının kapısı kapanıyor.



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan düzenlediği basın toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumunun önce 18 Eylül’de duyurduğu genelge ile sağlıkta çöküşün birinci aşamasını gerçekleştirdiğini, 12 Ekim 2009 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişikliklerin yer aldığı genelge ile de halkın sağlığının hiçe sayıldığını iddia etti.



Saydan, yeni genelgeye göre, ülkedeki tansiyon hastalarının büyük çoğunluğunun kullandığı 173 kalem ilaçta yapılan düzenlemeyle, hastanın raporu olsa dahi ilacını yazdırmak için kardiyolog, nefrolog ya da endokrin uzmanına reçete yazdırması şartı getirildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Popülist yaklaşımlarla, önce muayeneler ücretsiz diye açıklamalar yapılmış, ardından ilaca ulaşımı kolaylaştırdık şeklinde söylemlerde bulunulmuş, bir yandan da sağlık harcamalarında tasarruf yapmak adına vatandaşın sağlığını hiçe sayan düzenlemeler hayata geçirilmeye başlamıştır."



Tahsildarlık eczanelere bırakıldı



18 Eylül’deki düzenlemeyle, önceki açıklamaların unutularak, önce aile hekimliği kanununda 'muayene ücreti alınmaz' ifadesinin yer aldığı madde çiğnenmiş olduğunu ve 2 TL muayene ücreti alınmaya başlandığını belirten Saydan, muayene ücreti tahsildarlığının eczacıların sırtına yüklendiğini söyledi.

Saydan, "12 Ekimde çıkan genelge ile yine bu söylemlerin üstü çizilmiş, aksine tansiyon hastası olan vatandaşa ilacını almak için ya devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki uzman doktorların kapısında bekleyeceksin ya da miktarı oldukça yüksek olan ilacını parasını verip alacaksın denmektedir." dedi.



"Ceket isteyene gömlek verme dönemi başlıyor"



SGK’ nın artık bütün ilaçlarda kimyasal ve bioeşdeğer olanını değil , tedavi grubuna göre benzer etkide olan herhangi bir ilacı verebileceğine dikkat çeken Saydan, genelge eki listelerinde tansiyon, kemik erimesi ve mide ilaçlarının bu yeni tanımlamaya göre eşdeğer sınıflandırmasına tabi tutulmuş olduğundan bir çok ilaçta uygulamanın başlayacağını belirtti.



Saydan, 10 Kasım tarihinden itibaren yüksek miktarda fiyat farkı çıkacağı ve fark ödemek istemeyen hastalara verilecek bioeşdeğer ilaç olmayacağı için halk sağlığında ciddi anlamda sorunlar yaşanmasına neden olacağını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her gün hayata geçirilen yeni uygulamalarla hastanın gözündeki güvenlerinin zedelendiğini de öne süren Saydan, hastalarla sürekli karşı karşıya getirildiklerini belirtti.



Saydan: "Tansiyon hastalığı sadece büyük şehirlerde yaşayanların hastalığı mıdır? Peki, taşradaki hastalarımız ne yapacaklar? Söz konusu branşlardaki uzman hekimler zaten ülkemizde çok zor yetişmekte ve sayıları da bir hayli yetersiz durumdadır. Vatandaşlarımız hastane hastane dolaşıp bu uzman hekimleri ararken yine tansiyonları yükselmeyecek midir?" dedi.



Saydan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak, SGK’ya karşı Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdıklarını, SGK’nın tansiyon yükselten bu düzenlemesini protesto ettiklerini her türlü hukuki yollara başvuracakalarını söyledi

