Tansel Çölaşan: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimi için birleşmeli

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefete birleşme çağrısında bulunarak “Cumhurbaşkanlığı seçimleri var önümüzde. Muhalefet bundan önce yapamadığı dayanışmayı yapmalıdır. Halkın her kesiminde kabul görecek adaylar çıkarılmalıdır” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, “AKP’nin aslında kazanmadığını, kaybettiğini ve Cumhuriyetçi bir cephe oluşturulması gerektiğini” savundu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Çölaşan, “AKP’nin kendi beklentisinin üzerinde oy aldığını ancak genel sonuca bakıldığında aslında kaybettiğini” söyledi.

AKP’nin “oylarının sürekli aşağıya düştüğünü ve yavaş yavaş kendi tabanını kaybettiği savunan” Çölaşan, “AKP son 12 yılda adım adım diktatörlüğe giden yolu oluşturdu. Büyükşehir yasasını çıkarttı. Çünkü oylarının düştüğünün bilincindeydi. Bütünşehir yasası ile de bütün köyler ve kırsal oylar büyükşehir belediyesine yansıdı. Zaten AKP’nin oy potansiyeli kırsal alan. Bir taraftan rant paylaşımı getiren yasa, bir taraftan da azalan oylarını telafi imkanı sağladı. En sonunda Youtube, Twitter, polis tayinleri, HSYK, seçim sırasında özgür rekabet ortamını kaldırdı. Seçim sırasında da elektrikler söndü, mühürler kayboldu, müşahitlere görev yaptırılmadı. Sonuçta yüzde 44 aldı. O yüzden bir başarı yok. Mevcutların içerisinde birinci” dedi. Çölaşan şöyle devam etti:

Muhalefet Erdoğan’ın gündemine takıldı

“Muhalefet neden kazanamadı? CHP, MHP ve diğer partilerin buna cevap vermesi gerekir. Örneğin, Tayyip Erdoğan çıkıp konuşuyor, muhalefet onun konuşmasına cevap yetiştiriyor. En büyük hata bu. Gündemi Tayyip Erdoğan belirledi. Onlar da çalışmalarını bu gündem üzerinden yürüttükleri için Erdoğan öne geçti”

AKP’ye karşı cephe oluşturulmalıydı

“Siyasi partilerin artık bu olayın bir cephe olayı olduğunu görmeleri gerektiğini” ifade eden Çölaşan şöyle devam etti: “Türkiye cepheleşti. AKP bunu özellikle yaptı. Çünkü siyaseti ayrışmaya, bölmeye, düşmanlığa dayalı. Kendi tabanını da böyle oluşturuyor. Bu bilindiği halde Cumhuriyetçi, yurtsever cephe oluşturulmadı.

Siyasi partiler, ben demekten vazgeçmedi. Hala bir parti diğer partiden oy çalmaya çalışıyor. Hala bir parti küskünü, diğer partiden aday olmaya çalıştı. Bunlar yanlıştı. CHP birinci parti olduğu için diğer partilerle dostluk ilişkisi kurup ortak adaylarda anlaşabilirdi. Bu eli uzatmalıydı. O el bazı partilere uzatıldı o partiler de cevap vermedi. Bu aşama yarışma aşaması değil, AKP zihniyetinin bu ülkeden kovulması aşamasıdır.”

Siyasi partiler ‘ben’ demekten vazgeçmeli

“Ne yapmalı? Cumhurbaşkanlığı seçimleri var önümüzde. Muhalefet bundan önce yapamadığı dayanışmayı yapmalıdır. Halkın her kesiminde kabul görecek adaylar çıkarılmalıdır. Seçimlerde yapmadıkları ortaklığı şimdi yapmalılar. Yurtsever, Atatürkçü ama 12 Eylül Atatürkçülüğü değil; Devrimci, Kemalist Atatürkçü adaylar seçilmeli. Dilerim ilk ortaklık yapılır ve genel seçimlere öyle gidilir.”