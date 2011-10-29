-Tanrıverdi'den muhalefete eleştiri MANİSA (A.A) - 29.10.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Kendisini millet iradesi üstünde tutma alışkanlığını sürdüren, özellikle ana muhalefet partisi temsilcilerinin, milletvekillerinin ve başta sayın genel başkanlarının cumhuriyet kutlamalarına karşı tavırları doğrusu cumhuriyetle bağdaşmayacak bir harekettir'' dedi. Tanrıverdi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Van'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çelenk sunma törenleri ve tebriklerin kabulü ile sınırlı tutulmasının yaşanan olağanüstü durumun bir gereği olduğunu ifade etti. Ülke bütünlüğünde bir üzüntü, vatandaşların bir kederi söz konusu ise bayram niteliği taşıyan günlerde kutlamaların farklı etkinliklerle yapılabileceğini kaydeden Tanrıverdi, şunları söyledi: ''Bu yılki Cumhuriyet Bayramı'nı da buruk kutluyoruz. Çünkü Van merkez ve Erciş ilçesinde büyük bir deprem olmuş ve bunun sonucunda 600'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 74 milyon vatandaşımız bu acıyı paylaşmaktadır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın Genelkurmay Başkanı ile birlikte ve bilahare Sayın Başbakanımızın genelgeleriyle bu bayramdaki resmi geçitler iptal edilmiş ama cumhuriyet kutlamaları yapılmaktadır. Anıtkabir'e çelenk sunmalar, ülke genelinde Atatürk büstünün önüne çelenkler koymalar ve cumhuriyet kutlamaları, tebrik kabulleri bütün vilayetlerde yapılmıştır. Bu anlamda ben de valimizin organize ettiği tebrik kutlamalarına arkadaşlarımla birlikte katıldım. Çünkü görevimiz cumhuriyete sahip çıkmaktır, böylesi kutlamalarda cumhur adına temsilen bulunmaktır.'' Tanrıverdi, kutlama programlarında yapılan düzenlemeye karşı ana muhalefet partisi CHP'nin takındığı tutumu eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisini millet iradesi üstünde tutma alışkanlığını sürdüren, özellikle ana muhalefet partisi temsilcilerinin, milletvekillerinin ve başta sayın genel başkanlarının cumhuriyet kutlamalarına karşı tavırları doğrusu cumhuriyetle bağdaşmayacak bir harekettir. Doğrusu özellikle bu kutlamalara katılmama protestoları cumhuriyete saygısızlıktır. Özellikle ana muhalefet partisi yetkililerini cumhuriyete saygıya davet ediyorum, cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyorum. Cumhuriyet kavramının ne anlama geldiğini bir defa daha zihinlerine yerleştirmelerini tavsiye ediyorum. Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir bayram kutlamalarında bulunmamak demek hala cumhuriyet kavramının içini bilmemek demektir, bunu cumhuriyete bir saygısızlık olarak görüyorum.'' Türkiye'nin Marmara Depremi ile benzer bir acıyı yaşadığı 1999'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ''sessiz'' kutlandığını hatırlatan Tanrıverdi, cumhuriyet tarihinde ileri sürüldüğü gibi benzeri uygulama olmadığı iddialarını yalanladı.