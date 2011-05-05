-TANRIVERDİ: BU GELİŞMELER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ SALİHLİ (A.A) - 05.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Başbakanlık otobüsünün yer aldığı konvoya eşlik eden polis aracına yapılan saldırıyla ilgili olarak, ''Bu ve buna benzer gelişmeler, bizi hiçbir zaman yolumuzdan alıkoyamaz'' dedi. Tanrıverdi, Manisa'nın Salihli ilçesinde sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Kastamonu'da Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırıda şehit olan polis için Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyen Tanrıverdi, ''Terörle sonuç almayı hedefleyen, ön kesmeyi düşünenlere diyorum ki kesinlikle alamazsınız. Biz millete, ülkeye hizmet etmek için varız. Bu can bu tende olduğu sürece bu duygularımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu ve buna benzer gelişmeler bizi hiçbir zaman yolumuzdan alıkoyamaz'' diye konuştu. -SİVİL, ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATİK ANAYASA- Hüseyin Tanrıverdi, iktidar partisi olarak sivil toplum örgütlerine çok büyük önem verdiklerini ve bugüne kadar sivil toplum örgütlerinin görüşünü almadan hiçbir yasayı ortaya koymadıklarını ifade etti. Partilerini, ''muhafazakar demokrat parti'' olarak tanımladıklarını ve hep Türkiye'nin gerçek demokrasiyle buluşmasını arzu ettiklerini kaydeden Tanrıverdi, bunun için de demokratikleşme yolunda birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Tanrıverdi, ''demokrasinin beşiği'' diye adlandırdıkları yerel yönetimlerle ilgili hemen hemen tüm yasaları değiştirdiklerini, yine 12 Eylül 2010'da yapılan referandumla Anayasa'da bu yönde önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''12 Eylül referandumunda milletimiz yüzde 58 oyla anayasa değişikliğini kendi eli ile gerçekleştirdi. Bununla beklentisini ortaya koymuş oldu. Yani, 'biz artık sivil özgürlükçü demokratik bir Anayasa'yı istiyoruz'. Milletimiz yönünü demokratikleşmeye döndüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi bizim yapmamız gereken ise 12 Haziran sonrasında meclise geldiğimizde hemen Anayasa'yı kökten değiştirmektir. Kökten değiştirmek, elbette o değiştirilemez maddeleri dışındaki değişikliktir. Yani 2. maddesinde yerini alan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti tarifi var ya bunları değiştiremeyiz. Bayrağımızı ve resmi dilini değiştiremeyiz. Resmi dili Türkçedir bir başka dili kimse alternatif olarak sunamaz. Bu değiştirilemez hükümleri dışındakilerini, özgürlükçülük, katılımcılık, çoğulculuk adına, yani demokrasinin ulusal ve uluslararası ilkeleri neyi gerektiriyorsa hepsini değiştirmeliyiz. Bu değişimi gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye'nin daha ileri demokrasi ile buluşmasını sağlayacağız.'' Bunu yaparken Türkiye'nin ekonomisini büyütmüş, güçlü toplumu oluşturmuş olacaklarını vurgulayan Tanrıverdi, ''Türkiye artık dünyada lider ülke olacaktır. Bizim amacımız, gayretimiz budur. İnanıyorum ki, milletimizin beklentisi budur. Biz AK Parti olarak iddia ediyoruz, Türkiye'de değişimin tek temsilcisi bir partiyiz'' dedi.