Tanrıverdi göğüslerini küçülttürdü

T24 - “Avrupa Yakası” dizisinde canlandırdığı çaycı Tanrıverdi karakteriyle ünlendikten sonra çok sayıda film ve reklam filmiyle adından söz ettiren Sarp Apak’ın göğüslerini küçülttürdüğü ortaya çıktı.

Son dönemde “Kavak Yelleri” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Apak’ın, tıp dilinde jinekomasti adı verilen erkeklerde meme bölgesinin veya sadece meme dokusunun normalden fazla büyümesinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.







Apak göğüsleri kilo aldığında giydiği kıyafetlerden daha da belirginleşmeye başlayınca geçen aylarda bıçak altına yattı ve bu sıkıntısından kurtuldu. Apak üç yıl önce Gürgen Öz’le oynadığı komedi filmi “Plajda”da da sutyenli bu görüntüsüyle ilgi çekmişti.











Mardini de olmuştu

Genellikle ergenlik döneminde hormonsal dengenin bozulması sonucu görülen, bazen hastalık bazen de belli ilaçların etkisiyle ortaya çıkabilen jinekomasti nedeniyle ameliyat olan ünlü isimler arasında türkücü Berdan Mardini de bulunuyor. 2005 yılında göğüs ameliyatı olan Mardini, “Küçüklüğümden bu yana şikâyetim vardı. Göğüslerim büyüyordu ve şişkin görünüyordu. Doktora gittim, jinekomasti teşhisi koydu. Ben de bu yüzden ameliyat oldum ve göğüslerimi küçülttürdüm. Estetiğe karşı değilim, gerekli görürsem de yaptırırım” açıklamasını yapmıştı.





