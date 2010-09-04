-TANRIVERDİ: ''AFFA ELİMİZİ KALDIRAMAYIZ'' MANİSA (A.A) - 03.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Terörist başının da affını içeren genel af konusunda AK Parti milletvekilleri olarak, Mecliste elimizi kaldıramayız'' dedi. Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatının verdiği iftar yemeğine katılan Tanrıverdi, teravih namazı sonrası Halıkent Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, 12 Eylülde halk oyuna sunulacak anayasa değişikliği paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şöyle dedi: ''Darbe ürünü anayasaların demokrasiyi doğurması mümkün değildir. Gerçek demokrasinin olmadığı bir ülkede sorunlar artarak devam eder. Eğer bir ülkede sorunları çözmek istiyorsanız, bu ülkeyi gerçek demokrasi ile buluşturmak zorundasınız. Bu amaçla bu anayasa değişikliği TBMM'ye gelmiştir, görüşülmüştür ve TBMM'de 367 garabetinden dolayı, 12 Eylül tarihinde halk oylamasına gidilmesi kararı verilmiştir. İnanıyoruz ki yönünü demokrasiye dönmüş, tercihini demokrasiden yana yapmış milletimiz, sandıkta tercihini tescilleyecek ve o gün iki bayramı birden kutlamış olacağız.'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memleketi Tunceli'de ''Hayır oyu verin ki genel affın önünü açalım'' dediğini hatırlatan Hüseyin Tanrıverdi şöyle devam etti: ''Ertesi gün sayın Bahçeli, Balıkesir'deki konuşmasında, 'Hayır diyenler de biraz dikkatli olmalı!'... Burada da Bahçeli şunu demek istedi sanırım; 'Şurada bir hafta kaldı, bu testiyi kırmaya gerek var mı? Biraz daha dilini tutsaydın ne olurdu?' Arkasından da 'genel af istemek gaflettir' dedi. Doğrudur, genel af bir gaflettir. Hatta hıyanettir. Terörist başının da affını içeren bu genel af konusunda doğrusu biz AK Parti Milletvekilleri olarak yumuşak duramayız, Mecliste elimizi kaldıramayız.''