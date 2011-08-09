'Tanrının gözleri' bulundu

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Denizli'nin Eskihisar Mahallesi yakınındaki antik kent Laodikya'da sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir kilisede 'tanrının gözleri' diye adlandırılan mozaikler bulundu.Laodikya kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, kilisenin girişinde yerde bulunan mozaiklerdeki ’tanrının gözleri’ deseninin kiliseye gelen insanları gözetleyip, koruduğuna inanılarak yapıldığını söyledi.Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında Laodikya antik kentinde 8 yıldır yapılan kazı çalışmalarında önemli eserler ortaya çıkarıldı. İncil’de adı geçen 7 kutsal kiliseden birinin bulunduğu Laodikya antik kentinde bulunan 3 ayrı kilisede kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Merkezi kilisede kazı, kutsal haç kilisesinde ise restorasyon çalışmaları yapılıyor.Bu yıl ortaya çıkarılan en önemli eserler arasında ise kuzey tiyatro yanında bulunan kilise içindeki tanrının gözleri mozaikleri oldu. Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, tanrının gözlerinin kiliseye gelen insanları koruduğuna inanıldığını belirterek şunları söyledi:"Kutsal kent Laodikya kiliseleri özelikle de M.S. 4. yüzyıl itibariyle erken kilise mimarisine yeni bir renk ve soluk katacak niteliktedir. Buradaki kilise yapısının Laodikya’ya özgü bir ev kompleksinin kutsal mekanı olarak düşünüyoruz. Kuzey tiyatrosuna ulaşımı sağlayan kilisede iç içe iki tane ön giriş holü yer almakta. Bu kilisenin önemli bir özelliği de var. M.S. 375 yılında Papalık bir düzenleme yapıyor. Kiliseler nizamnamesini yayınlıyor. Kiliseler belli bir yöne bakacak diye karar alınıyor. Buradaki kilise doğuya değil, Kudüs’e değil. Kuzey doğuya yani Hierapolis’e bakıyor. Bu nedenle önemli bir yapı, çünkü yönü farklı. Ancak bu kilisede öne çıkan husus giriş bölümünde, yerdeki mozaiklerde iç içe iki tane haç ve onun yanında iki tane göz var. Yani tanrının gözü olarak yorumlayabileceğim gözler yer almakta. Bu gözlerin kiliseye gelen insanları gözetlemesi ve koruması için yapıldığını düşünüyoruz."Bugüne kadar böyle bir kilise yapısı ortaya çıkarılmadığını ve önemli bir yapı olduğunu belirten Şimşek, "Yön itibariyle ve özellikle kilisenin kutsallığını ön plana çıkaran tanrının gözü itibariyle değişik bir yapı. Gözün biri sağlam ama diğer göz tuğla döşemelerinin bir kısmının sökülmesi nedeniyle zarar görmüş. Ama yarısı yerinde bu sayede de iki tane tanrının gözünü burada görüyoruz. Bu yönüyle kiliseyi çok özel kılıyor" diye konuştu.