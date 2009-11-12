T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Tanrı'nın evi, İtalyan mafyasına açık değil'

İtalya’da yasa dışı suç örgütlerine üye olanların yüzüne kilise kapıları kapandı.

12 Kasım 2009 02:00

İtalya’da yasa dışı suç örgütlerine üye olanların yüzüne kilise kapıları kapandı.

İtalya Piskopos Konfederasyonu Genel Sekreteri Monsenyör Mariano Crociata, “Suç organizasyonları içinde bulunanları aforoz etmeye bile gerek yok. Onlar zaten otomatik olarak cemaat dışında. Dindar olsalar bile bu, durumu değiştirmez” dedi. Crociata, Papa 2. Jean Paul’ün 1993 yılında Sicilya Adası’nının tarihi kenti Agrigento’da yaptığı “Tanrı ‘Öldürme’ diyor. Mafya Tanrı’dan gelen bu kutsal hakkı ayaklar altına alamaz. Sicilya halkı ölüm korkusu altında ezilen bir halk olamaz. Size haykırıyorum. Değişin. Tanrı’nın adaleti gelecek” şeklindeki konuşmayı hatırlatarak, “Kararı çok açık ortaya koymuştu. Bunun üzerine bir şey eklemeye gerek yok. Suç organizasyonları tüm İtalya’nın sorunu. Tabii ki kilisenin aforoz etmesi yeterli değil. Takip etmek ve bastırmak gerek. Bunun yanında yeni nesle yatırım yapılmalı” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24