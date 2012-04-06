'Tanrım henüz canımı alma, yapacak çok işim var'

Küba'da kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ülkesine döndü. Chavez, ''Tanrım, bana hayat ver. Çünkü bu halk için yapacak çok şeyim var. Henüz canımı alma'' dedi

Ekim ayında yapılacak seçimleri yeniden kazanmak için kanseri yenme sözü veren Chavez'in radyasyon tedavisinin ikinci evresinin de başarılı olduğu bildirilmişti

Ailesi ile Barinas'ta Paskalya Yortusu öncesi bir ayine katılan Chavez, dua ederken gözyaşlarını tutamadı. Hastalığından kurtulmak için içten bir şekilde dua eden Chavez, ''Tanrım, bana hayat ver. Çünkü bu halk için yapacak çok şeyim var. Henüz canımı alma'' dedi. Dua ederken anne ve babasının elini tutan Chavez'in duygulanarak bir ara gözyaşı döktüğü görüldü.

'Bu hayat kolay değil'

Ayine katılanlara hitaben kısa bir konuşma da yapan 57 yaşındaki Chavez, ''Gözyaşlarımı tutamadım. Bu hayat kolay değil. Bugün her zamankinden daha fazla dindarım. Kendimi Hz. İsa'nın ellerine teslim ettim'' dedi.

Ekim ayında yapılacak seçimleri yeniden kazanmak için kanseri yenme sözü veren Chavez'in radyasyon tedavisinin ikinci evresinin de başarılı olduğu bildirilmişti.