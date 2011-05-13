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Politika

Tanrıkulu, CHP'nin öncelikli hedeflerini anlattı

CHP'nin Diyarbakırlı İstanbul adayı, Sezgin Tanrıkulu gazetecilerle biraraya geldi,

13 Mayıs 2011 03:00

 T24- CHP'nin Diyarbakırlı İstanbul adayı, Sezgin Tanrıkulu gazetecilerle biraraya geldi, CHP'nin seçim bildiregesinde yer alan, öncelikli hedeflerini sıraladı. Tanrıkulu, anadilde eğitim, faili meçhul cinayetler, yargı bağımsızlığı, askerlik süresi gibi bir çok başlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

          

CHP'nin İstanbul adayı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilerle buluştu, "Demokrasi Projesi" olarak nitelendirdiği seçim bildirgesi ile amaçladıkları maddeleri sıraladı.

 

CHP yeni anayasa çalışmalarında aktif rol üstlenecek, yargının bağımsızlaşması için çözüm önerileri getirecek, ordunun kendi görevine çekilmesi sağlanacak diyen Tanrukulu, İç Hizmetler Kanun'un 35 maddesini işaret etti, "darbeciliği düzenleyen mevzuaat değişmeli" dedi.

 

Askerlik süresinin kısaltılması ve bedelli askerlikte CHP'nin temel hedefleri arasında. İfade özgürlüğü, seçim barajı ve Kürt meselesi de öncelikli hedefler arasında.

 

Faili meçhul cinayetler, Tanrıkulu, bunun için ilk çalışmayı yaptıklarını da ekledi.

 

CHP'nin Kürt sorunununa ve anadilde eğitime yaklaşımı nasıl olacak, Kürt kökenli aday Tanrıkulu anadilde eğitimin gerekliliğini vurguladı.

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