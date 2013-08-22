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Politika

Sezgin Tanrıkulu, Başbakanlık sitesinden silinen Sisi, Esad ve Kaddafi fotoğraflarını sordu

Fotoğrafları silinen Sisi, Esad ve Kaddafi ile imzalanan protokol ve anlaşmaları da anımsatan Tanrıkulu, bunların neler olduğunu sordu

22 Ağustos 2013 13:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mısır’ın darbeci generali El Sisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile birlikte görüntülerinin yer aldığı fotoğrafların Başbakanlığın resmi internet sitesinden silindiğini söyledi.

Tanrıkulu, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı. Fotoğrafları silinen Sisi, Esad ve Kaddafi ile imzalanan protokol ve anlaşmaları da anımsatan Tanrıkulu, bunların neler olduğunu sordu. Tanrıkulu, “3 yabancı ülke devlet adamı ile imzalanan protokol ve anlaşmalardan yürürlükte olanlar halen mevcut ise sizinle birlikte aynı kare fotoğraflarda bulunmaya layık bulmadığınız devlet adamlarının imzalarının var olduğu protokol ve anlaşmaların yürürlükte dolayısıyla başbakanı olduğunuz devleti bağlayıcı olma özelliklerini göstermeye devam etmeleri, devlet yönetimi sorumluluğu, becerisi ve erdemleri açısından büyük bir tezat ve çelişki değil midir?” dedi.

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