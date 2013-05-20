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Tanrıkulu: TSK üniformaları Suriyeli muhaliflere mi dağıtılıyor?

Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “TSK üniformaları başta Özgür Suriye Ordusu olmak üzere diğer Suriyeli muhalif gruplara dağıtılmış mıdır?” diye sordu

20 Mayıs 2013 13:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “Güney komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası başta Özgür Suriye Ordusu olmak üzere farklı muhalif gruplara silah, mühimmat, askeri kıyafet ve teçhizat yardımı yapıldığı haberleri ulusal ve uluslararası basında yer almaktadır.

Muhalif grupların açıklamalarında da Türkiye’nin yardımı vurgulanmaktadır” diyerek şu sorulara yanıt aradı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki eski üniformalar ne yapılmaktadır?

TSK envanterinden 2012 ve 2013 yıllarında yabancı ülkelere askeri malzeme hibesi yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu ülkeler hangileridir ve ne tür malzemeler hibe edilmiştir?

TSK üniformaları başta Özgür Suriye Ordusu olmak üzere diğer Suriyeli muhalif gruplara dağıtılmış mıdır? Dağıtıldı ise kaç adet dağıtılmıştır?

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait eski veya yeni askeri kıyafetlerin rütbeleri ve Ordu amblemleri sökülmeden Suriyeli muhaliflere dağıtıldığına dair bilginiz var mı?

Suriyeli muhaliflere askeri malzeme verme yetkisini kimden ve hangi karardan aldınız?”

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