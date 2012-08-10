ABD’de yapım çalışmalarının olduğu bir yoldaki uyarı tabelasında yazanlar trafiği kilitledi. O sırada yoldan geçenler, üzerinde “Tanrı eşcinsellerden nefret eder” yazan elektronik uyarı tabelasının görüntülerini İnternette paylaştı.



ABD’nin Utah eyaletinde otoyolda yol çalışması olduğu için yavaşlayan sürücüler, gecenin karanlığında yanıp sönen elektronik tabelada yazanları görünce gözlerine inanamadı.

Sürücülerden bazıları üzerinde “Tanrı eşcinsellerden nefret eder” yazan tabelayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek YouTube’da yayınladı.

Videonun altına konuyla ilgili yorum yapanlardan biri şunları söyledi:

“Yüzde doksan eminim ki bu yolda bekleyen polisler vardı. Eğer güvenlikle ilgili bir sorun olsaydı hemen çözmek için ortaya çıkarlardı.”

İnternet gazetesi Huffington Post Utah otoyol birimiyle bağlantıya geçerek durum hakkında bir açıklama talep etti.

Bunun üzerine devreye giren yetkililerden Leigh Dethman elektronik tabelanın bilinmeyen bir kişi tarafından yeniden programlandığını söyledi.

Dethman sözlerine şöyle devam etti: “Sabaha karşı 1 civarında insanlar tabeladaki mesajı gördüler, biz saat 3:30 civarında yazıyı kaldırdık. Bunu yapan kişinin amacını anlamak güç.”