Tanpınar'la ilgili telif davasını Yapı Kredi Yayınları kaybetti

Ünlü edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinin basımı konusunda iki yayınevini karşı karşıya getiren davayı Dergâh Yayınları kazandı. Mahkeme, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık’ı tazminat ödemeye mahkûm etti.

Tanpınar, 1962 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Dergâh Yayınları, Tanpınar’ın yasal mirasçıları kardeşi Kenan Tanpınar ve Nigar Tümer ile 1978’de bir anlaşma imzalayarak ünlü yazarın bütün eserlerini yayınlama hakkını aldı. Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık (YKY) ise 2000 yılında ünlü yazarın mirasçısı kardeşi Kenan Tanpınar’ın yeğeni Meliha Büyükçelebi’den bu hakları devraldığını belirterek Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitaplarını basmaya başladı. Dergâh Yayınları, yayın hakkı için hukuksal mücadele başlattı. YKY ise Meliha Büyükçelebi’nin elinde, Kenan Tanpınar’a ait ve vâris olarak kendisinin gösterildiği imzalı yazı bulunduğu gerekçesiyle bu ikazları dikkate almadı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 yıl süren davada Dergâh Yayınları’nı haklı buldu. 2000-2004 yılları arasında bastığı Tanpınar’ın altı kitabından 150 bin satan YKY’nin ünlü yazarın eserlerini çoğaltması ve yaymasını yasakladı. Dergâh Yayınları bu kez Büyükçelebi’ye toplam 20 bin liralık tazminat davası açtı. YKY ise mahkemenin Huzur ve Şiirler adlı eserler yönünden mali haklara tecavüz yönünde karar verdiğini ancak diğer eserler ile ilgili bir karar olmadığını belirterek tazminat davasının zamanaşımı yönünden reddini istedi. Manevi tazminat davasını reddeden mahkeme Tanpınar’ın eserlerine ilişkin telif hakları karşılığında Büyükçelebi ve YKY’nin 160 bin lira tazminatı kitapların basıldığı 2000 ve 2003’ten itibaren değişen faiz oranlarıyla Dergâh Yayınları’na ödemesine karar verdi.