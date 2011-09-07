-Tanman: ''Platini istediği maça gider'' İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Avusturya karşılaşmasına UEFA Başkanı Michel Platini'nin neden geldiğinin sorulduğunu söyleyerek, ''UEFA Başkanı, futbolun patronu ve istediği maça da gider'' dedi. Tanman,Avusturya karşısında milli takımın özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolun iyi olduğunu söyledi. Cüneyt Tanman, Avusturya karşısında maçın son dakikalarında ellerine fırsatlar geçtiğini belirterek, ''Son dakikada penaltı kaçmasaydı, işi bitirebilseydik daha iyi olacaktı ve rahatlayacaktık ama en azından ipler yine elimizde. Belçika'dan 2 puan öndeyiz ve Avusturya'yı tamamen devre dışı bıraktık'' diye konuştu. Sakat oyuncuların çokluğundan yakınan Tanman, Avusturya maçına tamamen farklı bir orta saha ile çıktıklarını kaydederek, ''Özellikle maçın ikinci yarısında takımımız iyi oynadı. Tüm orta saha farklıydı, bu nedenle de ilk yarıda sıkıntı çekmemiz doğaldı. Buna rağmen ikinci yarıda ortaya konulan oyunu şahsen ben iyi buldum. Ayrıca Avusturya'da devam eden bir lig var. Bizim takımın içindeki oyuncular uzun süredir ciddi maçlar oynamadı. Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Gökhan Gönül gibi önemli oyuncularımız yoktu. Buna rağmen bir penaltı kaçırdık, iki topumuz da direkten döndü'' ifadelerini kullandı. Cüneyt Tanman, milli takımın zaman zaman eleştirildiğini hatırlatarak, ''Bence çok kötümser olmak için bir neden yok. Toplum olarak gerildik ve hep negatif düşündüğümüz için 'Milli takım iyi değil' diye eleştiriler oluyor. Eleştirilere tabii ki saygı duyuyoruz ama biraz da oynayanların mücadelesine de bakmak lazım'' dedi. Tanman, artık birçok olumsuzluklardan sıyrılıp, futboldan keyif alınması gerektiğini kaydederek, ''Artık gerginliklerden uzaklaşıp sahadaki oyunla ilgilenirsek daha iyi olur. Artık ligimiz de başlıyor. Futbola geri dönelim. Çok komplo teorileri üretildi, artık biraz da futbol izleyelim. Takımlar güzel transferler yaptılar, kadrolarını güçlendirdiler. Lütfen biraz futbol. Rekabeti sahada yaşarsak daha güzel olur'' değerlendirmesinde bulundu.