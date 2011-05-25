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Spor

TANKUT'TAN EMENİKE YALANLAMASI ZONGULDAK (A.A)

25 Mayıs 2011 14:12

-TANKUT'TAN EMENİKE YALANLAMASI ZONGULDAK (A.A) - 25.05.2011 - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, futbolcuları Emenike'nin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız futbolcuları Emenike'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığına dair bazı basın organlarında yayımlanan  haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emenike ile 3 yıllık sözleşmelerinin 1 yılının dolduğuna değinen Tankut, şöyle konuştu: ''Varsayımlarla haber yapılması kulübümüzü üzüyor. Spor kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığımız iddiaları doğru değil. Emenike'nin bonservis bedeli 10 milyon avrodur. Bu oranı kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatlerini düşünerek belirledik. Kardemir Karabükspor, lige yeni çıkmasına rağmen oyuncu kalitesi ve elde ettiği başarılarla sezona damgasını vurmuştur. Gelecek sezon da aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz. Emenike bizim en değerli oyuncularımızdan birisidir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatlerini düşünerek hareket edeceğiz.''

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