Tankerle çarpışan ABD savaş gemisindeki 10 askerin cesedi bulundu

ABD Donanması, geçen hafta Singapur'da ticari bir gemi ile çarpışan USS John McCain destroyerinde kaybolan 10 denizcinin cesetlerinin bulunduğunu doğruladı.

Destroyerin bağlı olduğu 7. Filo'nun internet sitesinde bugün yer alan açıklamada, "ABD Donanma ve deniz piyade dalgıçları, USS John S. McCain'deki 10 denizcinin hepsinin cesetlerine ulaşmıştır" denildi.

USS John S. McCain adlı güdümlü füze destroyeri, geçen hafta Singapur'a doğru seyir halindeyken Alnic MC adlı ticari gemi ile çarpışmıştı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, denizcilerin cesetleri, Singapur'daki Changi Deniz Üssü'nde demirli savaş gemisinin kapalı olan bölümde buldu.

Açıklamada, "Olaya ilişkin koşulların ve gerçeklerin belirlenmesi için inceleme yürütülüyor" denildi.

Filonun tüm faaliyetleri gözden geçirilecek

Pasifik filosundan bir geminin bu yıl karıştığı 4. büyük kaza olan çarpışmanın ardından filonun tüm faaliyetleri gözden geçirilmeye başlandı.

Donanma, ‘komuta kabiliyetine olan güvenin kaybı' gerekçesiyle 7. Filo Komutanı Koramiral Joseph Aucoin'i görevden aldı.