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Tankerin çarptığı Suriyeli öldü

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı Suriye uyruklu Mahir Bedevi (39) hayatını kaybetti

27 Mayıs 2018 19:44

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı Suriye uyruklu Mahir Bedevi (39) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karaziyaret Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Mahir Bedevi\'ye, Cengiz Akdeniz yönetimindeki 38 KJ 243 plakalı tanker çarptı. Tankerin altında kalan Bedevi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bedevi\'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, tanker sürücüsü Akdeniz gözaltına alındı.

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