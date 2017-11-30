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Tankere çarpan cipin sürücü yaralandı, eşi öldü

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki yakıt tankerine arkadan çarpan cipin sürücüsü Cemile Bozkurt yaralandı, yanındaki eşi Mehmet Bozkurt ise öldü

30 Kasım 2017 17:59

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki yakıt tankerine arkadan çarpan cipin sürücüsü Cemile Bozkurt yaralandı, yanındaki eşi Mehmet Bozkurt ise öldü.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Denizli- İzmir Karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Denizli\'den İzmir yönüne giden Cemile Bozkurt\'un direksiyon kontrolünü yitirdiği belirtilen 34 LU 0581 plakalı cip, karşı şeride geçerek refüjü aştı. Takla atan cip, önce direğe ardından park halindeki 31 KOS 52 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Cemile Bozkurt\'un eşi Mehmet Bozkurt\'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı sürücü Cemile Bozkurt ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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