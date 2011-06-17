-TANKER VİYADÜKTEN DÜŞTÜ: 10 YARALI KOCAELİ (A.A) - 17.06.2011 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde viyadükten düşen bir tankerin araçlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Erdal Karayel'in kullandığı 34 EY 568 plakalı kimyevi madde yüklü tanker, belirlenemeyen nedenle Tavşancıl mevkisindeki viyadük üzerinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten D-100 karayoluna düşen tanker, Levent Tuncel'in kullandığı seyir halindeki 34 HBA 53 plakalı öğrenci servisine çarptı. Bu sırada Vahap Demirkol yönetimindeki 41 FU 283 plakalı otomobil de öğrenci servisine çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, sürücüler Karayel, Tuncel ve Demirkol'un yanı sıra, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.