-TANKER OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ AYVALIK (A.A) - 12.07.2010 - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında, tankerle çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 3 kişi yanarak öldü. Alınan bilgiye göre, Tuncay Kavçak'ın kullandığı 35 PTŞ 29 plakalı gaz yüklü tanker, Altınova beldesi yol kavşağında, önce Mümin Varol'un (50) kullandığı 35 AF 5578 plakalı otomobile ardından Fransa'dan Denizli'ye giden Suat Karakuş'un kullandığı 3551 YV 68 plakalı otomobil ve Almanya'dan Aydın'a gittiği öğrenilen İbrahim Günay'ın kullandığı HBİE 104 plakalı otomobile çarptı. Tankerin çarptığı 35 AF 5578 plakalı otomobil kaza sonrasında alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin sürücüsü Mümin Varol ile araçtaki Ahmet Uçar (66) ve Metin Yenigün (63) yanarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Suat Karakuş ile eşi Selma, kızı Gündoğan ve oğlu Bekir Karakuş hafif yaralandı. Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker şoförü Kavçak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.