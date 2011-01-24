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TANKER KAZASINDA YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ GİRESUN (A.A)

24 Ocak 2011 19:47

-TANKER KAZASINDA YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ GİRESUN (A.A) - 24.01.2011 - Giresun Alucra ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananların kimlikleri belirlendi. Yaralanan yolcuların sayısının 20'ye çıktığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun Gürbulak köyü mevkisinde, Bayburt'tan Antalya'ya giden Mehmet Sakaoğlu yönetimindeki 19 HZ 006 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Özkay'ın kullandığı 61 K 2294 plakalı yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu yaralananların tedavileri Alucra, Şiran ve Gümüşhane Devlet Hastanelerinde sürüyor. Otobüs sürücüsü Sakaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yaralanan yolcuların kimlikleri Sanem Özkan, Berkay Özkan, Efe Özkan, Savaş Yılmaz, Adem Sarı, Canbey Sarı, Turhan Turan, Erhan Yılmaz, Şeydanur Sarı, Türkan Sarı, Ömer Yıldız, Nurten Yıldız, Levent Yılmaz, Leman Necipoğlu, Hülya Gidici, Nazlı Gündüz, Şeymanur Sayman, Muhammet Sayman ve Şefika Sayman, Latif Burhan olarak belirlendi. Tankerde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan tanker sürücüsünün ise Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Giresun'un Alucra ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş; 19'u yolcu, toplam 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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