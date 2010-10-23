-TANKER İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ SİVAS (A.A) - 23.10.2010 - Sivas'ta akaryakıt yüklü tanker ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yanarak öldü, 2 kişi ise yaralandı. Hafik yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 58 FY 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile yan yoldan Sivas-Erzincan karayoluna çıkan Erkan Yıldız'ın (39) kullandığı 58 S 0323 plakalı servis minibüsü, 1. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tanker, bir süre sürüklendikten sonra kaldırımda durdu. İçindeki akaryakıt nedeniyle alev alan tanker, yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, yangın ve patlamalar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Sivas-Erzincan karayolunu ulaşıma kapadı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgeye sigara ve ateşle yaklaşmamaları konusunda çevredekileri uyardı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, yangın yaklaşık 20 dakikada söndürüldü. Kazada tanker sürücüsü yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, ekiplerce tankerden çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan servis minibüsünün sürücüsü Erkan Yıldız ile yanında bulunan Memduh Kaya (50) da ambulansla CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.