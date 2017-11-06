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Tanker devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Atilla ATMACAA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde glikoz yüklü tanker, kontrolden çıkıp devrildi

06 Kasım 2017 14:19

Atilla ATMACAA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde glikoz yüklü tanker, kontrolden çıkıp devrildi. Araçta sıkışan ve bacaklarından yaralanan sürücü, itfaiyenin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Adana\'dan Konya\'ya giden Cihat Subaşı (45) yönetimindeki 01 PM 230 plakalı glikoz yüklü tanker, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada bacaklarından yaralanan sürücü Subaşı, hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden güçlükle kurtulan Subaşı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI 

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