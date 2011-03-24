Tanju: İzmir'de AKP oyları yüzde 10 artar

T24 - Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu, İzmir'den AKP aday adaylığını resmen açıkladı. İzmir'de AKP'nin oylarını yüzde 10 artıracağını söyleyen Çolak'a bir vatandaş "Yüzde 5 bile artıramazsın. Artırırsan bıyıklarımı keserim'' dedi.





Futbol dünyası siyasete ısınıyor, Hakan Şükür'ün ardından Tanju Çolak da 12 Haziran seçimleri için aday adayı.

İzmir'den aday adaylığını resmen duyuran Tanju Çolak, AKP'yi seçti ve iddialı açıklamalar yaptı.

"İzmir'de AK Parti'nin oylarını en az yüzde 10 arttırırım" diyen Çolak, Tanju Çolak Futbol Akademisi'ni İzmir'e getireceğini, vaktinin büyük bölümünü İzmir'de geçireceğini söyledi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Altay, Göztepe ve Karşıyaka formaları hazırlattığını anlatan Çolak, bu formaları dağıtarak başta çocuk ve gençler olmak üzere herkesin gönlünü alacağını anlattı.

Tanju Çolak, şöyle konuştu: "Zamanında attığım gollerle insanları sokağa döktüm, şimdi de seçimlerde insanları sokağa dökebilirim. Her kesimden insanın benim yanında olduğunu, beni tanıdığını biliyorum. Kapısını açamayacağım ev yoktur, oylarımızı en az yüzde 10 artırırım. Başbakanımız İzmir'e geldiğinde yüzde 10 da o artırır. Her zaman İzmir'de CHP galip gelecek diye bir şey yok."



'Artırırsan bıyıklarımı keserim!'

Basın toplantısının ardından Kordon'da dolaşan Tanju Çolak'a İzmirliler ilgi gösterdi. Sohbet sırasında İzmir'de AK Parti oylarını en az yüzde 10 artıracağını söyleyen Çolak'a bir vatandaş, ''Yüzde 5 bile artıramazsın. Artırırsan bıyıklarımı keserim'' dedi. Çolak da seçimlerden sonra bıyıklarını kesmek için kendisini bulacağını söyledi.

Bir dönemin ünlü golcüsü Tanju Çolak, bugünlerde televizyonlarda futbol yorumculuğu yapıyordu.