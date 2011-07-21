T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tanju Çolak'a Metris izni çıkmadı

Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklananların bulunduğu Metris Cezaevi'ne bugün de ziyaretler devam etti. Bakırköy Adliyesi’ne gelen eski futbolcu Tanju Çolak'a ziyaret için

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklananların bulunduğu Metris Cezaevi'ne bugün de ziyaretler devam etti. Bakırköy Adliyesi’ne gelen eski futbolcu Tanju Çolak'a ziyaret için izin verilmedi. 
,
Fenerbahçeli yöneticiler Murat Özaydınlı, Serhat Çeçen ile kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Fenerbahçe Televizyonu genel müdürü İhsan Topaloğlu ve Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren bir süre Metris Cezaevi'nde kaldıktan sonra ayrıldı.

Metris Cezaevi'ne gelen Özaydınlı, Çeçen, Uslu, Topaloğlu ve Düren, yaklaşık 45 dakika kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı. 

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklananlarla görüşmek amacıyla izin almak için Bakırköy Adliyesi’ne gelen eski futbolcu Tanju Çolak'a izin verilmediği öğrenildi. 

Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun 25 Temmuz Pazartesi gününe kadar izinli olması nedeniyle, Metris Cezaevi'ndeki tutuklularla görüşmek için izin almak amacıyla gelenlerin, işlemlerinin başsavcının görevlendirdiği bir başsavcı yardımcısı tarafından yürütüldüğü bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24