Tanju Çolak'a Metris izni çıkmadı

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklananların bulunduğu Metris Cezaevi'ne bugün de ziyaretler devam etti. Bakırköy Adliyesi’ne gelen eski futbolcu Tanju Çolak'a ziyaret için izin verilmedi.

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Fenerbahçeli yöneticiler Murat Özaydınlı, Serhat Çeçen ile kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Fenerbahçe Televizyonu genel müdürü İhsan Topaloğlu ve Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren bir süre Metris Cezaevi'nde kaldıktan sonra ayrıldı.



Metris Cezaevi'ne gelen Özaydınlı, Çeçen, Uslu, Topaloğlu ve Düren, yaklaşık 45 dakika kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.



Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklananlarla görüşmek amacıyla izin almak için Bakırköy Adliyesi’ne gelen eski futbolcu Tanju Çolak'a izin verilmediği öğrenildi.



Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun 25 Temmuz Pazartesi gününe kadar izinli olması nedeniyle, Metris Cezaevi'ndeki tutuklularla görüşmek için izin almak amacıyla gelenlerin, işlemlerinin başsavcının görevlendirdiği bir başsavcı yardımcısı tarafından yürütüldüğü bildirildi.





