-TANJU ÇOLAK SAVUNMASINI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin 71 sanığın yargılandığı davada, bugünkü duruşmaya zorla getirilmesine karar verilen tutuksuz sanık eski futbolcu Tanju Çolak'ın celse arasında savunmasının alındığı belirtildi. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı (TFF) ve sanıkların avukatları katıldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatları ile eski futbolcular Tanju Çolak ve Fatih Akyel'in de aralarında bulunduğu 71 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmaya zorla getirilmesine karar verilen tutuksuz sanık eski futbolcu Tanju Çolak'ın celse arasında savunmasının alındığını belirterek, bunu tutanağa geçirdi. Mahkeme heyeti, ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinden söz konusu maçların incelenmesi için bilirkişi istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. -İDDİANAMEDEN- Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, uluslararası bahis ticareti yapan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de oynanan bazı futbol karşılaşmalarıyla ilgili manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları belirtiliyor. İddianamede, uluslararası bahis ticareti konusunda Almanya'da tutuklanan sanık Nurettin Günay ile Erkan Ergün'ün, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 4 ila 13'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Aynı iddianamede, sanıklar Ali Rıza Gültekin, Recep Öztürk, Temel Eyüpoğlu, Fatih Akyel, Ali Kemal Genç, Savaş Polat, Murat Cicim, Metin Korkmaz, Muttalip Kandemir, Faik Demir, Ferdi Tatlı, İskender Aycan, Ramazan Taşkara, Mustafa Bedir, Celal Berber, İbrahim Öztürk, Hakan Korkmaz, Alişen Kandil, Mahir Murat Mermer, İhsan Yazıcı, Mustafa Bankoğlu, Mehmet Volkan Terlik, İzzet Atmaca, Şekip Elik, Rıfat Engiz, Özgür Yıldırım, Uğur Demirhan, Servet Yılmaz, Celil Sağır, Hamit Gizlen, Ahmet Günay, Ahmet Pişkin, Fatih Akarsu, Ümit Ozan Kazmaz, Bilal Aziz Özer, Serkan Gündoğan, Gökhan Tokgöz, Dzemal Berberoviç, Hayati Palancı, Burak Akyıldız, Erman Kılıç, Serkan İpek, Emin Aladağ, Erbay Aldemir, Metin Erol, Özal Aycan, Feridun Sungur, Yücel Çolak, Tanju Çolak, Murat Atay, Abdulhamit Gökbaş, Fatih Erge, Güney Kanat, Evren Nuri Turhan, Durmuş Bayram, Adem Dursun, Recep Duru, Abdullah Kulak, Kenan Hasagiç, Taner Gülleri, Arif Erdem, Umut Koçin, Burhan Akgül, İmamrıza Ağacık, Enis İyem, Ayhan Bal, Mehmet Şaşmaz, Abdulkerim Alkan ve Fatih Sezer'in de ''suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 3 ile 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.