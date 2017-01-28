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Spor

Tanju Çolak, Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da 'evet' kampanyasına katıldı

Kampanyaya Rıdvan Dilmen ve Arda Turan da katılmıştı

28 Ocak 2017 17:55

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'evet' kampanyasına meslektaşı Tanju Çolak ile West Ham Unitedlı futbolcu Gökhan Töre ve Bayer Leverkusenlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu da katıldı.

Çolak, Metro Holding Kurucu Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'ün çağrısıyla pası Gökhan Töre'ye attı. Çolak, "Sen de var mısın?" diye sordu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United’a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı.

​Töre, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı.

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