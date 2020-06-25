Tanju Çolak: Fenerbahçe'den bir cacık olmaz!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, eski milli futbolcu Tanju Çolak karşılaşmaları değerlendirdi. Tanju Çolak, Fenerbahçe'nin kötü futbolculardan kurulduğunu belirterek, "Bu takımdan bir cacık olmaz" diye konuştu. Çolak, Galatasaray-Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'un da karşılaşmayı katlettiğini dile getirdi.

Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında açıklamalarda bulunan Çolak, Fenerbahçe'nin kadrosunda ciddi bir revizyona gitmesi gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını, kötü futbolculardan kurulu olduğunu defalarca, iki-üç aydır söylüyorum. Bu takımdan bir şey olmaz, bir cacık olmaz.



Bu takımın 10-11 futbolcusunu derhal yollamalılar. Yeni bir kadro oluşturulmalı. Kaliteli bir kadro varsa şampiyon olursun. Ne yazık ki Ali Koç daha teknik direktörü bulamadı. Üç aydır teknik direktör yok" ifadelerini kullandı.

"Jimmy'ye faul verilse uzatma da, gol de, penaltı da olmayacak"

Tartışmaları kararlarla gündemden düşmeyen Galatasaray-Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'un maçı katlettiğini söyleyen Çolak, "Eğer Jimmy'ye faul verilse bu uzatma dahi olmayacaktı. Gol de olmayacaktı. Penaltı da olmayacaktı. Oyuna da çok yakın, pozisyona da yakın ve faul çalmıyor. VAR'a geliyor, bakıyor, bir daha bakıyor. Diyor ki evet faul.



Sonrasında ise 3-4 dakika uzatıyor. Sen onu zamanında görsen, zamanında çalsan ne gol olacak ne de penaltı olacak. Ne de maç 3-3 bitecek. Bu maçın buraya gelmesinin tek bir sebebi var ve bu bana göre Alper Ulusoy'un maçı katletmesindendir.



İlk defa bunu söylüyorum. Bir hakem bu kadar acemi olamaz. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Türk futbol tarihinde de son üç-beş yılda kalecinin topu ceza sahasında çok tuttuğu nedeniyle çalınan bir frikik görmedim" sözlerini kullandı.