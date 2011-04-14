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Spor

TANJEVİC TÜRK VATANDAŞI OLDU İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 14:57

-TANJEVİC TÜRK VATANDAŞI OLDU İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Basketbol Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'in Türk vatandaşlığı başvurusu kabul edildi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (A) Milli Takım'ın başında ikincilik yaşayan Bogdan Tanjevic'in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını elde ettiği bildirildi. Demeçlerinde defalarca Türk vatandaşlığına geçmenin kendisi için büyük bir gurur olacağını ifade eden Tanjevic'in vatandaşlık başvurusu için Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a öneride bulunduğu, Başbakan Erdoğan'ın da onayı ile vatandaşlık işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Tanjevic ile birlikte ailesinin de Türk vatandaşlığını elde ettiği kaydedildi.

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