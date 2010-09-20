Tanjevic: Sanırım bayrağı devretme vakti geldi

T24 -

A Milli Basketbol Takımı'yla Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren antrenör Bogdan Tanjevic, NTV'de Banu Güven'in sunduğu 'ARTI' programına konuk oldu.

Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarıyı değerlendiren tecrübeli teknik adam, sürpriz bir açıklamaya da imza attı. Tanjevic, milli takımı bırakabileceğinin sinyallerini verirken, "Sanırım bayrağı devretme vakti geldi" dedi.

Banu Güven'in kariyeriyle ve 2011 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili sorusuna Tanjevic, "Öncelikle federasyon başkanı Turgay Demirel, hep 10 yıl sonrasını düşünüyor. Ben burada olmasam bile federasyon herşeyi hazırlamıştır. 2011'de hala bu enerjiye sahip olursam neden olmasın. Ama zorlu ve uzun bir süreç. Çünkü sağlık durumuma göre karar vereceğim ama bayrağı başkasına devretme vaktim de gelmiş olabilir" dedi.

Kesin kararını kısa süre içinde açıklayacağını belirten Karadağlı antrenör, "Milli takımda artık oturmuş bir sistem var ve bu işi daha genç kardeşlerime, asistanlarıma bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

Bogdan Tanjevic, dünya ikinciliğiyle gelen başarıya da değinirken, temel nedenin takımdaki güçlü bağlar olduğunu söyledi.

Tanjevic, "Takım bencillikten kurtuldu. Böylece kazanma duygusuna ulaştık. Kardeşlik duygularını, bağlılığımızı gösterdik. Başarıdaki temel neden bu" şeklinde konuştu.



