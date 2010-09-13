-TANJEVİC, KARİYERİNDE İLK KEZ DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile dünya ikinciliğine ulaşan Başantrenör Bogdan Tanjevic, kariyerinde ilk kez böyle bir başarı elde etti. Türkiye'de yapılan şampiyonada 39 yıllık antrenörlük kariyeriyle en tecrübeli antrenör olan Tanjevic, Dünya Şampiyonası'nda milli takım ile gümüş madalya alarak, ilk kez kariyerinde dünya ikinciliğini kazandı. Tanjevic, daha önce İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu, Yugoslavya ile de Avrupa ikinciliğini elde etmişti. Tanjevic, 1981 yılında Yugoslavya Milli Takımı'nda, 1997-2000 yılları arasında da İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı. 1981 Avrupa Şampiyonası'nda Yugoslavya ile gümüş madalya elde eden Sırp çalıştırıcı, İtalya ile 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise altın madalya elde etti. Tanjevic, 2000 Sidney Olimpiyatlarında ise İtalya Milli Takımı ile beşinciliği elde etmişti. -KARİYERİNE BOSNA SARAJEVO TAKIMINDA BAŞLADI- Bosna Sarajevo takımında 1971 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Tanjevic, 1980 yılına kadar bu takımı çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra İtalya'nın Juvecaserta Basket, Vistus Bologna, Pallacanestro Trieste, Stafanel Milano, Fransa'nın Asvel ve CSP Limoges takımlarını çalıştırarak bu kulüplerle önemli başarılara imza attı. 1979 yılında Bosna Sarajevo ile hiç yabancı oyuncu olmadan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Bogdan Tanjevic, Koraç Kupası'nda ise 4 kez 3 farklı takımla final oynadı. -TÜRKİYE KARİYERİ- Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjevic, 15. Akdeniz Oyunları, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası, 34., 35. ve 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin ardından Türkiye'deki 16. Dünya Şampiyonası'nda da milli takımın başında görev yaptı. Tanjevic, milli takımın başında çıktığı 134 maçta 75 galibiyet, 59 yenilgi aldı. (A) Milli Takım, Bogdan Tanjevic döneminde yaptığı 54 resmi maçta ise 35 galibiyet, 19 yenilgi aldı. -DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK KEZ FİNAL OYNADI- Tanjevic, kariyerinde ilk kez Türkiye ile Dünya Şampiyonası'nda final oynayıp, ikinci oldu. Tanjevic yönetiminde Japonya'da yapılan 2006 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgiyle dünya altıncısı olan milliler, Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet alarak, gümüş madalya aldı. Tanjevic, 3 Avrupa Şampiyonası finallerinde de milli takımın başında yer aldı. Türkiye, Sırp teknik adam ile 2005 yılında katıldığı Sırbistan-Karadağ'daki 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde, 4 maçın 3'ünde yenilip 1'inde galip gelerek 9. oldu. Tanjevic yönetiminde ''12 Dev Adam'', İspanya'da 2007'de yapılan 35. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ni ise 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgiyle 11. sırada tamamladı. Tanjevic ile en başarılı Avrupa Şampiyonası dönemini geçen yıl yaşayan Türkiye, Polonya'da yapılan 2009 Avrupa Şampiyonası'na iyi başlayıp, ilk 5 maçını kazanmasına karşın, sonraki 4 maçı yitirerek, turnuvayı 8. sırada bitirdi. -FENERBAHÇE ÜLKER'İ DE ÇALIŞTIRDI- Milli takımı çalıştırırken 2007 yılında Fenerbahçe Ülker ile de anlaşan Tanjevic, 3 sezon sarı-lacivertli takımı çalıştırdı. Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında Beko Basketbol Ligi şampiyonluğunu yaşadı.